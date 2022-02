Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la disparitia sa brusca ce a provocat o vie emotie la sediul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) din New York, o tapiserie Guernica a fost reexpusa la intrarea in sala Consiliului de Securitate de catre familia Rockefeller, proprietara operei de arta, au declarat sambata surse din cadrul…

- Un document al ONU consultat de Reuters afirma ca talibanii si aliatii lor au ucis zeci de fosti oficiali afgani, membri ai fortelor de securitate si colaboratori ai misiunii militare internationale din Afganistan, dupa retragerea din aceasta tara a coalitiei conduse de SUA.Conform informatiilor…

- Salariul minim în Luxemburg este de aproape șapte ori mai mare decât în ​​Bulgaria, iar Uniunea Europeana ramâne marcata de disparitați foarte puternice, releva ultimele cifre Eurostat publicate vineri, potrivit AFP.Problema salariilor scazute preocupa Bruxelles-ul, care…

- China a afirmat marti ca va continua sa-si "modernizeze arsenalul nuclear din ratiuni de fiabilitate si securitate" si a indemnat Moscova si Washingtonul sa-si reduca stocurile de arme nucleare, cele mai mari din lume, informeaza AFP, citat de Agerpres. Aceasta precizare a Beijingului intervine dupa…

- Iranul a anuntat joi ca a lansat trei dispozitive de cercetare spatiala, un proiect ce ar putea stârni condamnarea Occidentului în timp ce discutiile asupra programului sau nuclear sunt în desfasurare, relateaza France Presse citata de Agerpres. "Lansatorul de sateliti…

- Cluburile de fotbal au cheltuit în 2020 mai mult de jumatate de miliard de dolari, reprezentând comisioane pentru impresari, conform unui raport al FIFA. Cluburile de fotbal au cheltuit 500.8 milioane de dolari sub forma de comisioane catre impresari în anul 2020, reprezentând…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, declarat marti caz contact dupa s-a aflat in apropierea unui responsabil al Organizatiei bolnav de COVID-19, a intrat in izolare pentru cateva zile, potrivit unor surse diplomatice, noteaza AFP. Antonio Guterres, in varsta de 72 de ani, si-a anulat viitoarele…

