Familia Regală: Ion Caramitru a fost un devotat, constant și curajos apărător al principiilor și valorilor Coroanei Române Alaturi de Regele Mihai I si de Custodele Coroanei Margareta inca din primele zile ale lui decembrie 1989, Ion Caramitru a fost un devotat, constant si curajos aparator al principiilor si valorilor Coroanei Romane, precum si un adevarat prieten, transmite Casa Regala pe pagina oficiala . Sursa citata precizeaza ca “majestatea sa Margareta, Custodele Coroanei si alteta sa regala Principele Radu au aflat cu nespusa tristete neasteptata veste a trecerii la cele vesnice a marelui actor Ion Caramitru”. Totodata, familia regala aminteste ca Regele Mihai I l-a distins pe Ion Caramitru cu Crucea Casei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

