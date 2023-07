Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au așteptat afara, in caldura, pentru a fi alaturi de Familia Regala a Romaniei Ia parastasul de sapte ani al Reginei Ana. Citește și: Campion olimpic, suspendat pentru dopaj Slujba de pomenire a fost oficiala de starețul Manastirii Curtea de Argeș, Caliopie Arhimandritul, și a durat…

- O slujba de pomenire la implinirea a sapte ani de la decesul Reginei Ana va avea loc sambata, de la ora 12,00, la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala din Curtea de Arges, in prezenta Custodelui Coroanei, Margareta si a Principelui Radu, precum si a Principesei Elena, Principesei Sofia si Principesei…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni, 24 iulie, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea Reginei Ana. Lansarea monedei are loc incepand cu ora 10.00. BNR a anunțat și condițiile in care poate fi cumparata aceasta moneda aniversara.Moneda de argint cu valoare…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 10 percheziții domiciliare, patru in județul Prahova, patru in județul Argeș, una in județul Ilfov și una in municipiul București.…

- Au fost emoții mari saptamana trecuta la Colegiul Național Pedagogic ”Carol I” din Campulung, acolo unde s-au revazut dupa opt ani absolvenții promoției 1965. Ultima revedere a fost cea de jumatate de secol, acum s-au reintalnit dupa 58 de ani de cand au absolvit cei șase ani de liceu la Școala Pedagogica…

- Soferul care a trecut cu o autobasculanta peste o batrana chiar pe trecerea de pietoni va ramane liber. Curtea de Apel s-a pronuntat marti definitiv in cazul accidentului provocat de Constantin Diaconu in urma cu cinci ani. Nici procurorii si nici inculpatul nu au atacat prima sentinta, dezbaterile…

- O poveste de succes continua prin devotament și angajament In aceasta luna, compania REGATA iși aduce aminte cu drag de fondatorul sau vizionar, Ionel Mișu, la comemorarea a 11 ani de la trecerea sa in neființa. Ionel Mișu, fondatorul companiei REGATA, s-a nascut la 18 Iunie 1936 și a urmat cursurile…

- Dupa cum v-am informat, la Curtea de Argeș a debutat, joi, 18 mai, in premiera, Festivalul Filmului European, organizat de Institutul Cultural Roman. Citește și: Teatru de Studio la Pitești. Final de festival internațional Orașul regal a devenit astfel, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente…