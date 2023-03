Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko spune ca Vladimir Putin este perfect rational si stie foarte bine ce rau provoaca in Ucraina, iar un conflict prelungit l-ar avantaja. De asemenea, ea avertizeaza, intr-un interviu, ca dupa incheierea razboiului este foarte important ca Europa sa invete din greseli…

- Kremlinul a confirmat ca președintele Chinei, Xi Jinping, va vizita Rusia, in perioada 20-22 martie. El va sosi in Rusia, la invitația lui Vladimir Putin. In timpul vizitei sale, potrivit Kremlinului, vor fi semnate o serie de documente bilaterale importante, scrie Rador. ”In cadrul discuțiilor ruso-chineze…

- Republica Moldova nu se confrunta cu un "pericol militar iminent", ci cu un "razboi hibrid" dus de Moscova pentru a "rasturna puterea" proeuropeana de la Chisinau, a declarat luni ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, intr-un interviu acordat agentiei de presa France Presse, anunța Agerpres.In…

- Psihiatrul moscovit Pavel Beșciastnov, 47 de ani, și-a sfatuit pacientul care se gandea la sinucidere sa se alature „operațiunii militare speciale”, unde ar putea muri „in folosul cauzei comune”, scrie canalul rusesc de Telegram Baza. Ulterior, specialistul și-a cerut scuze. Andrei (nu este numele sau…

- Trei romani au murit dupa ce un autocar inmatriculat in județul Brașov s-a rasturnat vineri dimineața in nord-vestul Sloveniei, transmite Associated Press . In autocar se aflau 32 de persoane. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Slovenia, a fost notificata…

- In comunicat se aminteste ca OTP Bank a intrat pe piata bancara slovena in 2019, prin achizitionarea SKB. Dupa incheierea tranzactiei, va incepe procesul de fuziune dintre SKB si Nova KBM, iar ca rezultat va lua nastere cea mai mare banca din Slovenia – in ceea ce priveste depozitele si imprumuturile.…

- Barbatul care a batut cu pumnii și picioarele un șofer, pe strada 13 septembrie din București, pentru vina de a se fi incadrat greșit pe o banda de circulație, a fost reținut de polițiști. Oamenii legii s-au autosesizat dupa agresiunea petrecuta in trafic.

- Sefii diplomatiilor din Turcia, Siria si Rusia intentioneaza sa se intalneasca in a doua jumatate a lui ianuarie, a anuntat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, intr-o noua etapa a apropierii dintre Ankara si Damasc, informeaza AFP si Reuters. Ministrul turc a discutat despre aceasta…