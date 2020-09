Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Vlasov, sotia lui Mihail Vlasov, a murit dupa o evolutie rapida a bolii. Avocatul Vlasov este internat in spital. La fel se intampla și cu una dintre fiice si o nepoata a sa, ambele diagnosticate cu acelasi diagnostic: COVID 19, scrie ziaruldeiasi.ro.Drama familiei avocatului Mihail…

- Marius Cernescu, un consilier local din Suceava, și fiica sa in varsta de 10 ani, au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitațile Fetești și Movila din Ialomița, in timp ce se intorceau de la mare, potrivit monitorulsv.ro.In varsta de 36 de ani, consilierul local…

- O femeie de 43 de ani a fost gasita moarta in locuința sa din localitatea Pecica, județul Arad. Mama acesteia a murit la spital, in urma cu doua zile, in urma infecției cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat vineri pentru Mediafax ca in acest caz s-a…

- Un barbat din Argeș și-a pierdut, in doar o saptamana, atat fiica cat și soția, ambele infectate cu coronavirus. Fiica acestuia, o tanara de 21 de ani a fost testata la Spitalul Județean de Urgența Pitești pe data de 20 iulie, dupa ce a inceput sa aiba simptome. Potrivit Direcției de Sanatate Publica…

- Sfarșit tragic pentru batrana din Crețeni, filmata in timp ce era chinuita și batuta de propria fiica. Femeia in varsta de 84 de ani s-a stins din viața, iar vestea a fost data chiar de Alexandru Cumpanașu, cel care s-a implicat foarte mult in cazul revoltator.

- Pe Charlene Tilton o cunosti din serialul Dallas, unde timp de 10 ani a intruchipat-o pe nestatornica „Lucy Ewing Cooper, dar stiai ca are o fiica care i-a mostenit aerul dezinvolt si a reusit sa devina la fel de cunoscuta? Faceti cunostinta cu frumoasa cantareata country Cherish Lee!

- Jean Kennedy Smith, sora cea mai tanara si ultima dintre fratii supravietuitori ai fostului presedinte american John F. Kennedy, a murit miercuri, la varsta de 92 de ani, in casa ei din Manhattan, a confirmat joi fiica sa Kym pentru New York Times, transmit dpa si EFE potrivit Agerpres. Jean a fost…

- Costin Marculescu a fost gasit mort, la 51 de ani, dupa ce nu mai daduse niciun semn de viața in ultimele zile. Suferea de inima și chema, lunar, salvarea, conform declarațiilor ultimei sale iubite. Dupa desparțirea de aceasta, actorul din ”Liceenii” se gandea la suicid, comparandu-se, dese ori, cu…