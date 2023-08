Familia Batman isi deschide punct de lucru la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatii Danimar Tur SRL au luat decizii importante pentru societate.Prima vizeaza deschiderea unui punct de lucru in localitatea Eforie Nord, orasul Eforie, aleea Belona Vraja Marii nr. 62 66, in fata Hotelului Mirage Beach Spa, jud. Constanta.Durata de functionare a societatii este nedeterminata.Deasemenea,…

- O nava militara și un elicopter vor inspecta litoralul romanesc de la Mangalia la Navodari, dupa ce luni o mina marina a explodat in zona digului in Costinești, iar scafandrii Forțelor Navale au interveni pentru neutralizarea unei alte mine marine.„Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral…

- Societatea Drimos New Concept SRL si a deschis un punct de lucru in statiunea Costinesti, judetul Constanta. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial asociatul unic al societatii, Andreea Georgiana Leitan a decis modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: 1.Societatea deschide…

- Asociatul unic al societatii Oprea Sudest SRL a luat decizii importante pentru firma. Una dintre aceste decizii face referire la infiintarea unui punct de lucru situat in mun. Constanta, Piata CET, Aleea Egretei nr. 16, Corp A, 350 mp, etaj si 105 mp subsol, jud. Constanta.Dasemenea, tot acesta a decis…

- Asociatul unic al Nomad Expert Management S.R.L. a publicat la data recenta, pe 3 iulie 2023, cea mai recenta decizie luata in urma sedintei din data de 8 iunie 2023. Mai precis, asociatul unic Elena Ghimici, detinator al 100 capital social al societatii, in baza prevederilor art. 202, alin.2 al Legii…

- Styll Stone SRL si a infiintat un punct de lucru in Constanta, situat pe bulevardul Ferdinand nr.30 Potrivit termene.ro, Styll Stone SRL are sediul social in Navodari, judetul Constanta, pe strada Cabanei nr.5, a fost fondata in anul 2015, pe 2 decembrie si obiectul principal de activitate este "lucrari…

- Asociatii societatii Efelis 2018 DDD SRL au decis deschiderea unui punct de lucru la Eforie Nord. Potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, Akbulut Baris si Akbulut Ghiulnaz, in calitate de asociati ai societatii Efelis 2018 DDD SRL au decis extinderea obiectului de activitate cu codul 5610…

- Unicul asociat si administrator al societatii BRYANA NOBLESSE SRL a decis deschiderea unui punct de lucru la Costinesti, judetul Constanta. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, Nicu Sorin Costache a decis deschiderea unui punct de lucru la adresa com. Costinesti, Spatii Comerciale Complex…