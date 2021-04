Stiri pe aceeasi tema

- Bunica vitrega a lui Barack Obama a murit și, chiar daca avea o varsta inaintata, vivacitatea de care dadea dovada o facea in ochii familiei Obama și a cunoscuților nemuritoare. Bunica vitrega din Kenya a fostului președinte american incetat din viața la varsta de 99 de ani, dupa cum relateaza mass-media…

- Familia lui Jackson a semnalat disparitia sa joia trecuta, iar politia l-a descoperit cazat in hotel vineri, clasand cazul dupa ce politistii se asigurasera ca acesta este in regula. Conform Agerpres , Jackson si-a inceput cariera la Chargers in 2005, inainte de a se alatura in 2012 echipei Tampa Bay…

- Vincent Jackson, fostul jucator al echipelor San Diego Chargers si Tampa Bay Buccaneers, a fost gasit mort intr-un hotel din Florida, a anuntat, luni, politia locala, citata de AFP. Conform unui comunicat al biroului serifului din comitatul Hillsborough, barbatul in varsta de 38 de ani,…

- Calugarița fraceza Andre, considerata cea mai in varsta persoana din Europa, a marcat cea de-a 117 anivesare cu un pahar de vin, o felie de tort, rugaciune și un pui de somn, relateaza agenția Associated Press. In urma cu doar cateva zile, povestea ei facea inconjurul lumii: maicuța catolica a invins…

- Derrick Evans este un politician local din Virginia de Vest, care s-a filmat in timp ce a intrat in cladirea Capitoliului. Polițiștii l-au identificat dupa filmarea postata chiar de el pe rețelele sociale iar acum l-au arestat. In urma violențelor, cinci persoane au decedat, printre care și un polițist,…

- Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocand riscurile „incitarii la violenta” din partea presedintelui american, la doua zile dupa ce protestul sustinatorilor sai a degenerat in violente iar cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt, informeaza

- O femeie a fost impuscata in interiorul cladirii Capitoliului, dupa ce sustinatorii lui Donald Trump au intrat cu forta in cladire, transmite The Washington Post.O ambulanta a ajuns in jurul orei locale 15:00 la cladirea Capitoliului, iar unul dintre paramedici s-a auzit spunand ca este vorba despre…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna a Camerei Reprezentantilor…