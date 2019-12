Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca oasele gasite in liziera de la Caracal nu i-ar apartine Luizei Melencu reinvie interesul pentru dosarul aflat aproape de trimiterea in judecata si da noi sperante familiei tinerei care a disparut in urma cu opt luni.

- Parinții Alexandrei Maceșanu solicita, potrivit unei scrisori ce a fost facuta publica pe Facebook de catre Alexandru Cumpanașu, mai multa discreție presei in legatura cu drama fiicei lor. Mai mult de atat, ei susțin ca vor lua masuri, iar primul pe lista este Tonel Pop, avocatul familiei Melencu.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, se apara, dupa ce i-a fost facuta o plangere penala, cu o serie de imagini tulburatoare. El a negat ca ar avea vreun razboi cu familia Luizei Melencu.

- Alexandru Cumpanasu susține ca a primit filmarea de la investigatorii lui Viorel Catarama. Aceeasi investigatori care i-au dat intai filmarea lui Catarama, dar mai apoi ar fi fost dati la o parte de acesta.

- Dispariția fetei de 13 ani a fost semnalata duminica. Oamenii legii susțin ca fata era într-o mașina cu un alt barbat în localitatea Babuțiu, comuna Vultureni, când s-au întâlnit pe strada cu Almaș Marian Cosmin, de 27 de ani, unchiul fetei. „Acesta a oprit…

- Decizie surprinzatoare a anchetatorilor din cazul Caracal. La șase luni de la dispariția Luizei Melencu, despre care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o, oamenii legii au hotarat sa le cheme la audieri pe colegele Luizei Melencu. Anchetatorii vor sa afle mai multe detalii despre anturajul fetei,…

- Mama Alexandrei Maceșanu rupe din nou tacerea. Dupa ce a declarat ca e convinsa ca fiica ei nu a fost ucisa de Gheorghe Dinca, mama tinerei susține ca inainte ca aceasta sa sune la 112 a avut loc un incident suspect.Intr-o interventie live pe pagina de Facebook a lui Alexandru Cumpanasu, unchiul…

- Situație bizara in cazul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca. Certificatul ei de deces, emis de INML, nu a fost inca ridicat de procurori.Procurorii nu au ridicat certificatul de deces al Alexandrei Maceșanu, anunța RomaniaTV. O…