- Sapte barbati din judetele Mehedinti si Constanta, cu varste intre 20 si 54 de ani, au fost arestati preventiv pentru talharie calificata si lipsire de libertate dupa ce, in urma cu trei luni, au oprit un autoturism care se deplasa pe Valea Cernei, i-au dat jos pe pasageri si i-au dus in padure, apoi…

- Motivul uluitor al unei false rapiri in Neamt, care a fost ticluita de o tanara, a fost aflat dupa depistarea autoarei. In acest caz, zeci de politisti si jandarmi au fost mobilizati de Inviere.

- In urma perchezițiilor efectuate de catre polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin, la data de 4 aprilie, in județele Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți și Dolj, 4 persoane, de cetațenie romana și…

- Acțiune in cascada a polițiștilor din Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, pe DN6. Oamenii legii au desfașurat controale pentru depistarea șoferilor care circula cu viteza peste limita legala. Numai in Timiș, oamenii legii au dat aproape 250 de amenzi in numai cateva ore.

- Acțiune a poliției, miercuri, pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Oamenii legii au urmarit un șofer in varsta de 38 de ani care nu a oprit la semnale. Barbatul a lovit mai multe mașini parcate in incercarea de a scapa de polițiști insa aceștia au reușit sa il prinda și sa il imobilizeze. Șoferița…

- Razie de amploare, marți, pe DN6, in Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. Polițiștii de la rutiera au amplasat radare in cascada pentru depistarea șoferilor care circula cu viteza peste limita legala. In Timiș au fost date sute de amenzi, dintre care cele mai multe pentru viteza. In timpul acțiunii a…

- La data de 21 ianuarie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au organizat, pe raza comunelor Bucerdea Granoasa și Craciunelu de Jos, o acțiune de creștere a siguranței publice și prevenire a faptelor de natura penala sau contravenționala. Cu ocazia acțiunii, polițiștii au legitimat 89 de persoane,…