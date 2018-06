Stiri pe aceeasi tema

- A fost sarbatoare in premiera la Palatul Elysee. In ambianta de muzica electro, cu cei mai indragiti DJ din Franța, peste 1500 de persoane au cantat și au dansat in curtea resedintei prezidentiale. Detalii de la corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antoche.

- Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului Frantei, a adoptat recent un proiect de lege care prevede interzicerea accesului elevilor cu telefoane mobile in scolile primare si generale, informeaza postul Europe 1, citat de Mediafax.Noua lege prevede "interzicerea efectiva" a accesului cu telefoane…

- Ultima etapa din Ligue 1 se disputa integral astazi, incepand cu ora 22.00. In condițiile in care campioana e demult cunoscuta, interesul se muta pe duelul la distanța dintre marile rivale Lyon și Marseille, care lupta sa ocupe un loc de Liga Campionilor. 22:00 Caen – Paris Saint Germain 22:00 Dijon…

- Doi barbati implicati in trafic de cocaina, care era trimisa din Franta in Marea Britanie cu elicopterul, au fost condamnati luni de justitia britanica la pedepse cu inchisoarea de pana la 17 ani, relateaza AFP. Tribunalul din Southwark (Londra) l-a condamnat pe Frederic Fagnoul, un belgian de 50…

- Jihadistul francez Salah Abdeslam si complicele sau tunisian Sofiane Ayari au fost condamnati luni, la Bruxelles, la 20 de ani de inchisoare, dupa ce au fost gasiti vinovati ca au participat la un schumb de focuri cu politisti cu trei zile inainte sa fie arestati, in martie 2016, in capitala belgiana.…

- Parteneriatul pe care Colegiul Tehnic Aurel Vijoli l-a incheiat cu firmele franceze din Fagaraș, in urma cu 6 ani, se extinde. Sprijinita și de Ambasada Franței in Romania, Ministerul Educației, Alianța Franceza Brașov, Inspectoratul Școlar Județean și Primaria Fagaraș, conducerea liceului…

- Justitia franceza a condamnat miercuri la pedepse de pana la 10 ani de inchisoare cetateni rusi care au fabricat explozibili cautati de catre teroristi si pe care ei intentionau sa-i utilizeze pentru planuri legate de banditism, relateaza AFP. Selimkam Ismailov (27 de ani), un cecen instalat in Beziers…