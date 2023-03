Stiri pe aceeasi tema

- Falimentul bancii americane Silicon Valley Bank (SVB) nu implica „un risc semnificativ” pentru sistemul financiar european, a declarat luni comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, relateaza agentiile AFP si DPA. „Nu avem o contagiune directa si posibilitatea unui impact direct este ceva…

- Transnistria, necontrolata de Chișinau, ar putea deveni un „obstacol semnificativ” in parcursul european al Republicii Moldova. O spune analistul politic, Anatol Țaranu, potrivit caruia, deși exista precedente cind unele țari au intrat in UE cu conflicte teritoriale nerezolvate, ar fi mai bine ca Moldova…

- I se cere demisia comisarului european maghiar Oliver Varhelyi, dupa ce un microfon din Parlament l-a surprins in timp ce spunea ca eurodeputații sunt "idioți". Totul a avut loc in timpul unei sesiuni de intrebari și raspunsuri, marți, cu parlamentarii privind Balcanii de Vest. Fii la curent…

- Imbunatatirea perspectivelor economice ofera Europei sansa de a-si dubla eforturile destinate imbunatatirii competitivitatii industriale in sectoare cheie precum energia verde sau semiconductorii, a declarat miercuri comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, transmite Reuters. Fii…

- Poliția Capitalei a anunțat marți, 17 ianuarie, ca „un barbat, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare” a fost gasit in Italia. Potrivit surselor Libertatea, este vorba despre Dani Balint, fiul lui Sile Camataru, dat in urmarire in primavara anului trecut, in dosarul in…

- The phenomenon of population losses, signaled by the National Institute of Statistics following the preliminary results of the census in Romania, is part of the trend of European demographic decline, but must also be related to specific causes, such as the response policies given by the ruling class…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat luni dupa-amiaza, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 65 – European 574, in afara comunei Ganeasa. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificari, polițiștii…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat transpunerea in dreptul european a impozitarii minime de 15% a profiturilor multinationalelor, dupa retragerea boicotului Ungariei si Poloniei, o masura care urmeaza sa intre in vigoare peste un an, la 31 decembrie 2023, anunta comisarul…