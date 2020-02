Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis, in sedinta din data de 19 februarie, retragerea autorizatiei de functionare a societatii Certasig - Societate de Asigurare si Reasigurare SA, ca urmare a faptului ca societatea nu si-a restabilit in termenul prevazut de lege nivelul fondurilor…

- Piata asigurarilor a crescut anul trecut cu 8% fata de 2018, la 11 miliarde de lei, trendul crescator fiind semnalat inca din anii anteriori, a afirmat vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara...

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat miercuri rezultatele activitatii de control inopinat la societatea de asigurare Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A si a decis sanctionarea societatii cu amenda in suma de 100.000 lei, conform unui comunicat al institutiei. "Consiliul…

- Gala Financial Intelligence Awards a avut loc saptamana trecuta, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, ocazie in care au fost premiate persoane si companii care au contribuit la dezvoltarea economica a țarii noastre prin rezultatele excepționale obținute pe parcursul anului. In deschiderea evenimentului,…

- Capitalul social al companiei de asigurari CertAsig scade de doua ori si jumatate, de la 43,28 milioane lei la 17,5 milioane lei.Decizia a fost adoptata miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, care anunta astfel ”modificarea actului constitutiv al societatii Certasig…