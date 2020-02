Un fake news este raspandit in comuna Șoimuș. Rauvoitorii susțin ca au fost majorate taxele și impozitele locale. Primarul comunei Șoimuș, Mihai Gabriel Irimie, ii contrazice cu vehemența pe cei care raspandesc informații false.

”Unii impraștie prin comuna o știre falsa cum ca anul acesta am dublat impozitele. Noi nu am marit deloc impozitele fața de anul trecut. Sunt aceleași impozite ca in anul 2019, nu ne dorim marirea impozitelor deoarece puterea de cumparare este mica”, spune Mihai Gabriel Irimie, primarul comunei Șoimuș.

In plus, primarul cu viziune liberala dezvolta comuna…