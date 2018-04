Fainoasele sunt esentiale în diversificare In categoria fainoaselor intra mai multe alimente, iar alegerea celor mai bune pentru copil poate deveni dificila atunci cand nu stii care sunt cele indicate. Cand vorbim despre cereale ne referim la o intreaga gama de alimente, dar specialistii in nutritie le separa clar, in doua categorii mari, distincte. Prima este cea a cerealelor ”clasice” precum graul, orezul, porumbul, ovazul si secara, incluzand si produsele care rezulta din prelucrarea acestora (fainurile de orice tip, painea si pastele fainoase, cerealele pentru mic dejun). Cealalta categorie este cea a unor alimente care nu sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

