- SURVIVOR ROMANIA. Concurenții nu au mai ținut cont de faptul ca sunt filmați și au dat totul pe fața. Dialogul dintre Elena Ionescu și Ghița a fost unul halucinant, dar ceea ce i-a zis Grațiela Duban artistei intrece orice imaginație. "Ghița este un om irascibil și nu știe sa se opreasca"…

- Lola, care este totodata și una dintre cele mai controversate concurente, a reușit sa provoace mai multe scandaluri cu "Faimoșii" de la Survivor Romania 2020. Primul a fost cu Cristina Șișcanu, care, in timpul unui joc a abandonat lupta, susținand ca aceasta trișeaza. Apoi, Lola a fost surprinsa…

- "Cand vezi ca nu gasești același 'vibe' alaturi de fete, atunci rezonezi cu ceilalți care inca mai au o gluma in ei. Ea vrea sa mai aduca un pic de umor (…) Fereasca Dumnezeu sa plece Vladau, cu cine o sa se incalzeasca, cu Onicaș? E piele și os, o sa moara de frig dupa aia, biata femeie! De ce nu…

- Elena Ionescu a dezvaluit in cadrul ultimei ediții Survivor Romania ca Grațiela Duban este protejata de baieți și ca doarme in brațele lui Bogdan Vladau. Reacția lui Andrei Duban nu a intarziat sa apara, iar acesta a vorbit la Fan Arena, de la Kanal D.Andrei Duban a comentat cu simțul umorului caracateristicdeclarațiile…

- Surprize in cadrul emisiunii Survivor Romania. De data aceasta, in lumina reflectoarelor au fost Grațiela Duban și Ghița, un concurent nou venit in concurs.Faimoșii au pierdut jocul de imunitate, fapt ce a generat animozitați și tensiuni in echipa. Vizibil afectata, Grațiela Teohari Duban a cautat consolare,…

- Madalin Ionescu a postat un mesaj dur, dupa ce soția lui aizbucnit in lacrimi, inca din prima ediție Survivor Romania. Se pare ca fosteiprezentatoare tv ii este foarte greu fara familia ei. Chiar daca pare puternica și a masturisit ca vrea sa ișitesteze limitele, Cristina Șișcanu suporta cu greu distanța…

- Reality show-ul "Survivor Romania", competitie de supravietuire, prezentata de Dan Cruceru, va debuta sambata, de la ora 20.00, la Kanal D, potrivit news.ro.Cei 20 de concurenti se vor lupta in Republica Dominicana, in mijlocul salbaticiei, pentru a demonstra ca isi pot depasi limitele in…