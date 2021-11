Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.781 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, in centrele de vaccinare din județul Brașov, dintre care 1.585 reprezinta prima doza. Instituția Prefectului informeaza ca numarul de doze de vaccin impotriva COVID-19 administrate in județul…

- In aceasta dimineața, la prima ora, prefectul Mihai Catalin Vasii a vizitat centrul de vaccinare impotriva COVID-19 de la Sala Sporturilor Brașov, inainte de redeschiderea acestuia, pentru a se asigura ca nu exista nici o problema in desfașurarea procesului de vacinare. Astazi dimineața, la ora 8.00,…

- Programul Centrului de vaccinare de la Policlinica Municipiului Sacele a fost prelungit, anunța municipalitea. Sacelenii care doresc sa se imunizeze impotriva virusului SARSCOV-2 o pot face astfel, de luni pana sambata in intervalul orar 8.00 – 20.00. La Centrul de Vaccinare de la Sacele sunt disponibile…

- Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor de familie din județ 252.029 doze vaccin Pfizer, 25.570 doze vaccin Moderna, 46.470 doze vaccin AstraZeneca…

- Conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Brașov, 339.358 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost distribuite in județul Brașov, iar 320.757 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor de familie din județ 250.211 doze vaccin Pfizer, 25.430 doze vaccin Moderna, 46.460 doze vaccin AstraZeneca…

- Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor de familie din județ 249.971 doze vaccin Pfizer, 25.430 doze vaccin Moderna, 46.360 doze vaccin AstraZeneca…

- Pana in 5 august, in județul Brașov, au fost distribuite centrelor de vaccinare și medicilor de familie, 335.410 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care 316.965 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…