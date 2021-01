Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea va aduce noutațile culturale ale acestei saptamani. In noul sezon expozițional de la MNAC, atracția principala este expoziția cu lucrarile de arta contemporane cumparate de muzeu, prin finanțarea Ministerului Culturii și Guvernului, pentru prima oara dupa 12 ani. In plus:Doua noi romane:…

- "Am avut astazi discutii pe marginea acestui tarif pe calea ferata, tinand cont de Metodologia de calcul a tarifelor maximale pentru transportul de calatori pe calea ferata, dar si de discutiile purtate cu operatorii feroviari si cu partenerii sociali, acestia fiind de acord cu propunerea MTIC, in privinta…

- Reprezentanții rețelei de monitorizare a mediului URADMonitor au postat pe pagina de Facebook ”Ce respir?” un rasuns la comentariile comisarului șef Gheorghe Calinoiu de la Garda de Mediu Dolj. Acesta a susținut in Gazeta de Sud ca nu are incredere in senzorul independent montat de URAD și nici macar…

- 23 500 de elevi si 188 000 de adulti beneficiaza de campanii de informare la nivel national. 8 122 de familii nevoiase beneficiaza de pachete cu produse de igiena la nivel national. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania (SNCRR) implementeaza un nou proiect de interventie in pandemia COVID-19.…

- Deși pandemia de Covid-19 pare ca a pus pe pauza educației, defapt aceste circumstanțe au forțat sistemul educațional romanesc sa se adapteze și sa ia o noua forma. Astfel ca, la Ministerul Educației... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PSD acuza ca PNL amâna proiectul legii bugetului pâna dupa alegeri pentru a ascunde faptul ca pregatește majorarea TVA, masura care s-ar reflecta în proiect. ”Conform economiștilor uneia dintre cele mai mari banci din România, pentru a acoperi gaurile din buget,…

- Compania care a deschis o școala de meserii finanțata din fonduri UE, pentru ca nu gasea specialiști sa-i angajeze. Un incepator in domeniu poate caștiga 1.900 euro net pe luna EMS Floor Group a lansat, joi, la Turda, prima școala de aplicatori in domeniul pardoselilor sintetice și hidroizolațiilor,…