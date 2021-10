"Factura" problemelor Facebook: Mark Zuckenberg a pierdut 6 miliarde de dolari în câteva ore Averea lui Mark Zuckenberg a scazut cu peste 6 miliarde de dolari în doar câteva ore, acesta cazând un loc în topul celor mai bogați oameni ai lumii, atât din cauza ca Facebook, Instagram și WhatsApp au picat luni, dar și din cauza unei foste angajate care a dezvaluit ce se întâmpla de fapt în interiorul companiei, scrie Bloomberg.



Investitorii care s-au grabit sa scape de acțiunile Facebook au facut ca acestea sa cada luni cu 4,9% pe burse, corecția totala din ultimele 3 saptamâni urcând la 15%.



Ieftinirea acțiunilor…

Sursa articol: hotnews.ro

