Factura la curent: Milioane de români vor primi bani de la stat! S-a stabilit de când 5 milioane de familii din Romania ar urma sa primeasca, din noiembrie, un ajutor din partea statului, ca sa iși achite facturile la energie. Un sprijin de care mulți vor avea nevoie, mai ales ca specialiștii din domeniu, spun ca facturile vor exploda in iarna. Reducerea se va face diferențiat, in funcție de consumul mediu. Și alte state europene se confrunta cu o avalanșa de scumpiri, iar unele au luat masuri. Spania, de exemplu, a decis plafonarea prețurilor la gaze. Romanii cu venituri mici vor fi sprijiniți prin legea consumatorului vulnerabil. Alte milioane de familii vor beneficia de o schema… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de biletele de avion din vara anului 2021 se apropie de nivelul pre-pandemic, deși efectele pandemiei sunt inca evidente la nivel de industrie Dupa ce lockdown-ul global și nenumaratele schimbari in ceea ce privește condițiile de calatorie au produs efecte dramatice pentru industria de transport…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi lista statele cu risc epidemiologic. Statele vecine Bulgaria și Serbia intra in zona galbena, iar romanii care se intorc in țara din aceste state, daca nu sunt vaccinați, vor trebui sa prezinte un test negativ pentru a evita carantina. Noua…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența anunța schimbarea regulilor pentru minorii care se intorc in Romania din țarile considerate a fi cu risc epidemiologic ridicat in contextul pandemiei de coronavirus. Copiii de pana la 6 ani nu vor mai trebui sa intre in carantina. Scapa de carantina și minorii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi, lista tarilor/teritoriilor în functie de rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea si cu privire la care se instituie…

- Spania, a doua cea mai importanta destinatie turistica mondiala, crede in continuare ca va atrage 45 de milioane de turisti straini in acest an, in pofida restrictiilor de calatorie care sunt impuse in continuare britanicilor, cel mai important contingent de turisti straini, a declarat luni ministrul…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate Agerpres de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele trei…

- CNSU a actualizat, joi seara, lista tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Marea Britanie a ramas în zona roșie. „Se aproba lista si clasificarea tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic în vederea…

- Spania a revizuit conditiile de intrare pe teritoriul țarii pentru persoanele care sosesc din Romania. Noile masuri se aplica incepand cu data de 21 iunie 2021. Țara noastra nu se mai afla in categoria statelor cu risc de infectare incepand cu data de 21 iunie 2021, au decis autoritațile de la Madrid,…