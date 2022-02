Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Peles din Sinaia, care include Castelul Peles si Castelul Pelisor, a primit factura la gaze pe luna ianuarie, care este in valoare de 160.000 de lei, fiind aproape dubla fata de luna precedenta, informeaza News.ro."Discutam despre o factura de gaze naturale emisa de furnizorul Engie Romania,…

- Astazi, in jurul orei 15.30, a fost inițializat un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezența unei ursoaica cu pui in orașul Sinaia, zona Castelul Peleș. Pentru asigurarea masurilor specifice, a fost mobilizata in zona și o ambulanța SMURD. (Fotografie cu caracter ilustrativ)

- Reprezentantul unui furnizor de energie si gaze ne arata unde sa ne uitam mai exact pe factura daca am beneficiat sau nu de reduceri si in ce parametrii trebuie sa ne incadram pentru a avea facturile mai mici. „Avem o factura de energie electrica pentru un client din Bucuresti, un apartament cu 2-3…

- Putine persoane stiu ca folia de aluminiu poate fi extrem de utila pentru a reduce costurile la gaze. Aceasta pastreaza foarte bine caldura la interior, reducand considerabil facturile. Aceasta metoda simpla poate reduce considerabil facturile la gaze pe timp de iarna. Vei ramane surprins in momentul…

- “Lucrurile sunt foarte clare: factura lunii octombrie vine in cursul lunii noiembrie, factura lunii noiembrie vine in cursul lui decembrie, deci nu are cum sa vina factura lunii noiembrie tot in cursul aceleiasi luni, pentru ca trebuie sa asteptam sa se citeasca sau sa se estimeze sau sa se autociteasca…