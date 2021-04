Stiri pe aceeasi tema

- STUDIU: 9 din 10 romani doresc sa lucreze complet sau parțial de la distanța. Romania, in topul salariaților care nu vor sa se intoarca la birou dupa pandemie Un studiu realizat de catre Boston Consulting Group (BCG) și BestJobs arata ca una din obișnuințele pe care pandemia o va lasa este dorința angajaților…

- Grecia si Romania pot fi destinatii turistice complementare, nu concurente, iar 2021 ar putea fi anul promovarii turistice a Romaniei in Grecia, potrivit unui comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), remis, joi, AGERPRES. Statul elen marcheaza 200 de ani de la debutul…

- Raportul anual Work Trend Index al Microsoft dezvaluie sapte tendinte privind modelul de lucru hibrid cu care fiecare lider de afaceri ar trebui sa fie la curent, pe masura ce intram in aceasta noua era a muncii. Raportul indica faptul ca managerii ar trebui sa reziste tentatiei de a vedea modelul de…

- Romanii vaccinati, care au test negativ sau anticorpi in urma infectiei cu noul coronavirus si care vor sa calatoreasca in Grecia vor primi certificate emise de statul roman. Documentele sunt recunoscute de Grecia. Anuntul a venit dupa intrevederea pe care ministrul grec al Turismului a avut-o la Bucuresti…

- Consilierii locali din județul Galați, au aprobat astazi, 24 februarie, intr-o ședința ordinara, un nou sistem de tarife și noi facilitați pentru persoanele ce folosesc transportul public local in comun. Cu toate acestea, nu orice poate beneficia de aceste reduceri și facilitați. Prin urmare, doar elevii,…

