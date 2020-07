Stiri pe aceeasi tema

- Legea promulgata de presedintele Klaus Iohannis introduce in Codul fiscal un alineat care prevede ca: "transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei durabilitatii minimale, in situatia in care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea…

- Agentii economici care doneaza alimente aflate aproape de data expirarii vor primi de la stat mai multe facilitati fiscal, acest lucru fiind trecut intr-o lege ce tocmai a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Alimentele care vor fi donate catre alti operatori economici vor fi scoase…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care prevede acordarea de facilitati fiscale pentru cei care doneaza alimentele aflate aproape de data expirarii. Alimentele donate vor fi scutite de plata TVA.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede facilitati fiscale pentru cei care doneaza alimentele aflate aproape de data expirarii, acestea fiind excluse din sfera livrarilor supuse platii TVA. Legea are ca obiect de reglementare completarea alin. (8) al art.…

- Legea prin care fiecare elev și profesor poate primi ”la cerere” tableta sau laptop de la Ministerul Educației, pentru cursurile online, a fost promulgata. Aceasta prevede ca ”Ministerul Educației și Cercetarii asigura elevilor și profesorilor infrastructura necesara, constand in dispozitive și acces…

- Legea care modifica Codul muncii si care se refera la sanctionarea nerespectarii dispozitiilor privind munca suplimentara a fost promulgata, joi, de președintele Klaus Iohannis. Principala modificare vizeaza faptul ca amenzile se vor acorda pentru fiecare angajat care depașește numarul orelor suplimentare…

- Parintii isi vor putea lua zile libere pana la incheierea anului școlar, inclusiv in perioada verii. Legea a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite a fost promulgata, anunța Administrația Prezidențiala. Legea se aplica raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile…