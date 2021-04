Facebook te încurajează să te vaccinezi anti-Covid-19 Facebook te incurajeaza sa te vaccinezi anti-Covid-19. Rețeaua de socializare lanseaza rame speciale de profil pentru cei care s-au imunizat. Cei care s-au vaccinat anti-coronavirus se pot acum lauda pe Facebook și ii pot incuraja și pe prietenii lor virtuali sa se imunizeze. Facebook anunta un nou instrument prin care utilizatorii ii por incuraja pe ceilalți sa se vaccineze. Folosirea pozei de profil ca mijloc de transmitere a unui mesaj nu este idee noua. Utilizatorii s-au folosit si pana acum de aceste imagini pentru a arata ca sustin o cauza. Noua rama poate fi aplicata in jurul imaginii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

