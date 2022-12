Potrivit avocatilor reclamantilor, suma propusa este ”cea mai importanta obtinuta vreodata in cadrul unui recurs colectiv american” in domeniul confidentialitatii datelor. Meta nu a platit niciodata o suma atat de mare pentru a solutiona o actiune in justitie impotriva grupului. In schimbul acestei sume istorice, societatea lui Mark Zuckerberg nu a recunoscut nicio infractiune. Gigantul american anunta intr-un comunicat de presa ca acest acord are loc ”in interesul cel mai bun al comunitatii noastre si actionarilor nostri”. Aceasta intelegere este necesar sa fie aprobata de catre un judecator…