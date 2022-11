Facebook nu va mai afişa informaţii despre religie şi orientare sexuală Facebook continua sa se reinventeze, e drept, nu in modalitati atat de extreme precum Twitter, dar o face, sub presiunea pierderii de utilizatori. Cea mai noua mutare a sa este de a scoate o serie de informatii de pe profilurile utilizatorilor, considerate mai nou irelevante. Pe viitor informatiile pe care va trebui sa le completezi cand iti faci cont Facebook vor fi mai putine la numar. Meta a notificat uilizatorii ca va inlatura 4 campuri de completat din profil, de la pareri politice la religie, adrese si preferintele sexuale. Schimbarile se vor produce de la 1 decembrie 2022. FB face aceste… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

