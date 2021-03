Facebook lansează două alternative la newsfeed-ul clasic Facebook a anuntat doua noi feed-uri de continut pentru aplicatia sa mobila. Acestea se numesc Favorites (Favoriti) si Recents (Recente), urmand sa acomodeze, dupa cum sugereaza si denumirile, postarile prietenilor si entitatilor favorite, respectiv cele mai recente postari. Pentru Favorites, utilizatorul poate alege pana la 30 de persoane si pagini. Doar continutul acestora va fi afisat aici, dar tot pe baza algoritmului care stabileste ordinea postarilor din newsfeed. Recents, care va afisa postarile de la cele mai noi la cele mai vechi, nu este neaparat o noutate in cadrul Facebook. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

