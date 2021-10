Facebook intenționează să-și schimbe numele. Ce planuri are Mark Zuckerberg Compania americana Facebook, care administreaza mai multe platforme sociale si produse hardware, ar putea primi un nume nou. Surse anonime din cadrul Facebook citate de The Verge susțin ca este o chestiune de zile pâna când compania americana va anunta schimbarea numelui, cel mai probabil, saptamâna viitoare, transmite Reuters.



Aceasta ar putea avea loc pe 28 octombrie, când începe conferinta Connect. Oficialii comaniei au susținut însa ca nu comenteaza &"zvonuri sau specualții&". Vestea vine în contextul în care Facebook se confrunta cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

