Stiri pe aceeasi tema

- Australienii s-au trezit joi cu news feed-ul de la Facebook golit de orice știre locala sau internaționala, dupa ce gigantul social media a blocat tot conținutul media dupa o escaladare dramatica a unei dispute cu guvernul privind plata pentru conținut, scrie Reuters.

- Eurodeputații care lucreaza la doua proiecte de reglementari digitale (Legea serviciilor digitale și cea a piețelor digitale) au declarat pentru Financial Times ca acestea ar putea fi modificate pe masura ce vor trece prin parlamentul UE, pentru a include aspecte ale reformelor australiene, forțand…

- Google a anunțat vineri ca va bloca motorul de cautare in Australia daca guvernul va continua demersul care ar obliga compania, alaturi de Facebook, sa plateasca companiilor media dreptul de a le folosi conținutul, relateaza Reuters, conform Mediafax. Amenințarea Google intensifica o disputa…

- Compania Google a spus vineri ca va bloca motorul sau de cautare în Australia daca guvernul va implementa noul cod ce o forțeaza – ca și pe Facebook – sa plateasca firmelor media pentru dreptul de a le folosi conținutul, transmite Reuters. Amenințarea Google escaladeaza conflictul…

- Facebook a anuntat un set impresionant de date privind utilizarea produselor sale, care s-au bucurat de o crestere masiva a utilizarii in ultima zi a lui 2020, pe fondul pandemiei. Pentru ca nu au putut ori au evitat sa fie impreuna de Revelion, oamenii au luat calea solutiilor digitale de…

- In ajunul sarbatorilor de iarna noi deseori ne lasam purtați de valul amintirilor placute din copilarie impreuna cu cititorii portalului de știri Noi.md. In fiecare zi publicam poveștile pe care ni le trimiteți la adresa redacției sau le publicați pe pagina Facebook a portalului nostru de știri. Deci…

- Gigantul american Facebook a decis sa transfere anul viitor in SUA gestionarea datelor utilizatorilor sai din Regatul Unit, asigurata pana in prezent in Irlanda pentru Uniunea Europeana, evocand o schimbare legata de Brexit, transmite AFP.

- Notițe de pe Facebook la ziar 7 decembrie In era digitalizarii, in județul Mureș e incheiata numaratoarea, dar daca gasiți undeva procesul verbal final, va felicit de pe acum și dați-mi și mie link-ul ca sa studiez. Sediul BEJ Mureș e ferecat, da-i naibii de alegatori, nu mai spun și de noi ca, no,…