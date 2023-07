Stiri pe aceeasi tema

- Toxiinfecțiile alimentare sunt cauzate de consumul de alimente sau bauturi care conțin toxine, bacterii, virusuri sau paraziți daunatori. Chiar daca multe alimente conțin organisme potențial daunatoare, acestea sunt de obicei distruse in timpul prepararii termice, a gatirii lor. Totuși, depozitarea…

- Parintii cu copii de pana in 8 ani pot lucra patru zile pe luna in regim de telemunca . Senatul a adoptat, marti, in plen, o propunere legislativa de modificare a Codului Muncii prin care parintii copiilor de pana in 8 ani pot solicita patru zile lunar de telemunca, potrivit Agerpres . „La cerere, salariatii…

- La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au pus in aplicare 10 mandate de percheziție domiciliara, pe raza a trei județe, in vederea administrarii de probatoriu…

- Un TIR care transporta aproximativ 25 de tone de deseuri de aluminiu din Belgia pentru o societate din Alba a fost intors din vama Petea deoarece nu respecta conditiile legale, informeaza, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres.Potrivit sursei…

- Statele Unite au anuntat marti ca au neutralizat un program spion rusesc numit "Snake" care a fost sursa a numeroase atacuri impotriva unor tari membre NATO in ultimii 20 de ani, relateaza AFP. Operatiunea "Medusa" a scos din functiune acest software, care a permis serviciilor de securitate ruse (FSB)…

- Probleme cu legea pentru un maramureșean de 22 de ani. Politistii de frontiera satmareni l-au depistat, la ieșirea din țara, pe maramureșeanul nostru condamnat de autoritațile belgiene pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. „In cursul serii trecute, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere…

- Trei zile de proiecții gratuite vor avea loc la Cinematograful Amza Pellea din Rașnov in cadrul evenimentului Zilele Fimului Lux. Evenimentul organizat de organizat de Europe Direct Rașnov și Primaria Rașnov, va avea loc in perioada 5-7 mai, la Cinematograful ”Amza Pellea”, unde vor fi proiectate cinci…

- 244 de milioane de lei au ajuns pe conturile trezoreriale ale Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, bani care se vor afla in custodia statului pana la pronunțarea unei sentințe de confiscare asupra acestora. Anterior, ARBI și Procuratura Anticorupție (PA) au sechestrat 268…