Fabrica de tiriplici e cu motoarele turate Fabrica de tiriplici e cu motoarele turate sau despre cum trașii de ațele sistemului urca in ierarhiile politice. Pe motiv de razboi, PNL a renunțat la democrația din partid. PSD s-a inregimentat demult. De pe vremea asaltului lui Marcel Ciolacu asupra redutei neaparate de Dancila. Iar AUR și USR, la fel. Partide cazone. Cu militaria data jos din pod. Practic nu mai exista in formațiunile parlamentare o dezbatere de programe, de idei sau o confruntare intre lideri. Civilii nu mai au loc. Ne mai intrebam de ce legislativul e parca tras pe sfoara? De ce unii tiriplici, cu voci pițigaiate, de bondari… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

