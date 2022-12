Fabrică austriacă de zahăr, amendată de ANPC pentru practici înșelătoare Fabrica de zahar din Buzau, care aparține de Agrana, companie cu acționariat austriac, a fost amendata cu 50.000 de lei de catre ANPC. Comisarii de la Protecția Consumatorului au descoperit ca aceasta induce in eroare consumatorii in privinta naturii ingredientelor si produselor folosite. ANPC a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca, in urma aparitiei in spatiul public a unor articole referitoare la inselarea consumatorilor asupra originii si naturii zaharului fabricat si pus pe piata de catre grupul Agrana, a dispus ca structura sa regionala, CRPC Regiunea Sud-Est (Galati), sa efectueze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

