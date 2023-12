Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 20 de ani a fost transportat la spital cu mai multe plagi produse prin injunghiere, dupa ce a fost atacat cu un cuțit, sambata seara, in zona parcarii centrului comercial Prahova Value Centre din Ploiești, in apropierea patinoarului, informeaza Observatorulph.ro.„Din primele verificari, a…

- Un barbat a fost transportat la spital dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de podUn barbat in varsta de 49 de ani a fost transportat, sambata seara, la spital dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod de pe marginea unui drum din localitatea Varasti, judetul Giurgiu. "ISU Giurgiu a…

- Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut intre localitatile Feleacu si Valcele, judetul Cluj Napoca.Potrivit ISU Cluj, la fata locului, echipajele au gasit un autoturism iesit in afara partii carosabile."A rezultat o singura victima,…

- Un autoturism Dacia Duster a fost lovit de tren, in aceasta dimineața, la intrarea in Aradul Nou, dinspre Zadareni. Șoferul mașinii a fost transportat la... The post Autoturism lovit de tren la intrarea in Aradul Nou. Șoferul a fost transportat la spital appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un camion a cazut, miercuri dimineata, de pe un pod situat pe DN 2B, in judetul Braila, pe calea ferata, unde a rupt un stalp care sustine linia de contact. Soferul, un barbat de 66 de ani din Bucuresti, a fost ranit, fiind transportat la spital. Circulatia feroviara se desfasoara pe un singur fir,…

- Fotbalistul Dragos Iancu a fost faultat grav de Valentin Ticu intr-un meci dintre Petrolul Ploiești și FC Hermannstad. Sportivul a transmis un mesaj de pe patul de spital, dupa ce a fost operat pentru o fractura deschisa de peroneu.

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau au intervenit la un accident rutier petrecut pe str. 1 Decembrie 1918 din localitatea Gilau. La fața locului sau deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, tip terapie intensiva mobila, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Cluj-Napoca,…

- Borisa Simunic (25 de ani), internațional sarb la baschet, a fost operat și i-a fost scos un rinichi, dupa accidentarea suferita la Campionatul Mondial. Simunic a fost lovit cu cotul in rinichi de Nuni Omot in timpul meciului Serbia - Sudanul de Sud, scor 115 - 83. Sarbul a avut nevoie de doua operații,…