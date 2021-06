Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare va demara procedura de numire a Avocatului Poporului, iar votul in plenul reunit al Parlamentului se va da cel mai probabil lunea viitoare, a declarat Ludovic Orban, presedintele PNL, marți seara. El spune ca Fabian Gyula, propunerea pentru Avocatul Poporului, are sustinerea intregii…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, miercuri, cu unanimitate de voturi, ca numirile facute de coaliția de guvernare la Televiziunea Romana și Radioul Public sunt neconstituționale. PSD a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR de…

- Comisiile reunite au adoptat propunerea de revocare a lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului. Nu au existat voturi impotriva sau abțineri, comisiile reunite adoptand propunerea pentru revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber, cu majoritate de voturi. Noul Avocat al Poporului, propus…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, susține ca nu e “oportun” sa se interzica salariul la stat cumulat cu pensia in aceasta perioada. Sunt 900 de persoane in aceasta situatie in sistem, din care cel puțin 400 sunt medici. ”In primul rand, este un proiect de lege pe care Guvernul l-a transmis spre Parlament.…

- PSD anunta ca saptamana viitoare va depune in Parlament un proiect de lege pentru cresterea imediata a alocatiilor la nivelul stabilit prin lege inca din ianuarie 2020. Asta dupa decizia Guvernului de a amana cea de a doua transa de majorare a alocatiilor copiilor, prevazuta pentru 1 iulie. “Conform…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, prin biroul de presa al Guvernului, ca nu va avea loc, in aceasta saptamana, nicio intalnire cu liderul PSD, Marcel Ciolacu. Comunicatul oficial vine dupa anunțul facut de Ciolacu, in urma cu 3 zile, conform caruia a fost sunat de prim-ministru pentru a discuta despre…

- Plecand de la lecția 1 din informații, potrivit careia orice lucru discutat intre doi oameni nu mai e secret, procurorul general, Gabriela Scutea, a avut o ședința ultra-secreta cu un subordonat. Surse din anturajul subordonatului Gabrielei Scutea (nu dam nume, doar instituții – Parchetul Militar Iași)…

- Senatorul Diana Șoșoaca a fost marți protagonista unui scandal uriaș in Comisia Juridica a Senatului, dupa ce președintele comisiei Iulia Scantei (PNL) i-a interzis sa intre in ședința cu masca transparenta pe care o poarta de obicei. Revoltata, Șoșoaca s-a imbrancit cu cei desemnați sa-i interzica…