EY: Diminuarea încrederii consumatorilor ar putea întârzia tranziţia energetică ”Tranzitia energetica este in plina desfasurare, insa convingerea consumatorilor este inca incerta in privinta beneficiilor acesteia. Increderea fragila a consumatorilor poate bloca progresul realizat, potrivit noului indice EY care masoara nivelul de incredere al consumatorilor de energie”, arata Energy Consumer Confidence Index (ECCI). Rezultatele au evidentiat cateva constatari ingrijoratoare: consumatorii au dificultati in a vedea beneficiile tranzitiei energetice in prezent si nu sunt increzatori ca lucrurile se vor imbunatati in viitor. Modelat pe baza unor indicatori consacrati ai increderii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

