Casă cuprinsă de flăcări în comuna Văcărești

Joi seară, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au fost alertați și au intervenit cu două autospeciale și un echipaj SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din comuna Văcărești The post Casă cuprinsă de flăcări în comuna Văcărești first appeared on Partener… [citeste mai departe]