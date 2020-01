Stiri pe aceeasi tema

- Extrasul de plan cadastral poate fi obtinut online de catre notari sau persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgenta, incepand cu data de 8 ianuarie 2020, a anuntat Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) printr-un comunicat de presa. ANCPI a modificat Ordinul nr 16/2019…

- Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online de persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgența, incepand cu data de 8 ianuarie 2020, a anunțat miercuri Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, extrasul de plan cadastral pentru informare poate fi furnizat…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anuntat, miercuri, ca extrasul de plan cadastral poate fi obtinut online de catre notari sau persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgenta, incepand cu 8 ianuarie, a anuntat news.ro.

- Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online de catre notari sau persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgența, începând cu data de 8 ianuarie 2020, a anunțat miercuri Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Extrasul de plan cadastral pentru informare…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, anul trecut, 1.249.014 de imobile, cu peste 145% mai multe fața de 2018, arata marți ANCPI, intr-un comunicat remis MEDIAFAX.ANCPI arata ca prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF),…

- In anul 2019, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), institutie aflata in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), a inregistrat gratuit pentru cetateni, peste 1.200.000 de proprietati. In 2019, ANCPI a initiat doua proceduri de licitatie…

- Din punct de vedere al numarului de tranzacții imobiliare, județul Giurgiu se claseaza la coada clasamentului național. Potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, in perioada ianuarie – noiembrie 2019, in Giurgiu au fost efectuate doar 4.425 de tranzacții imobiliare.…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 215 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe. Printre…