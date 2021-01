Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica (49 de ani), edilul celui mai important oraș din Moldova, și-a amintit ca și Poli Iași a trecut printr-o situație asemanatoare in 2018-2019: „Nicolae Badea ni l-a trimis pe Horia Sabo și a fost o experiența nefericita. Acum s-a intors roata”. Ecourile scandalului de la Dinamo, dintre Pablo…

- Nicolae Badea, fostul președinte al lui Dinamo, e partenerul suporterilor in tentativa de a evita falimentul. El e implicat și financiar, și cu sfaturi despre procedurile care ar trebui urmate urgent pentru ca echipa sa mai existe. Falimentul pare deznodamantul previzibil pentru Dinamo, un club inglodat…

- Dinamo - CFR Cluj se joaca azi, de la 20:30, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 14-a din Liga 1. Clujenii au caștigat cinci dintre ultimele șase confruntari cu Dinamo din campionat și pornesc cu prima șansa și acum. Dinamo și CFR sunt in forma buna inaintea confruntarii directe. ...

- Jucatorii lui Dinamo i-au transmis lui Rufo Collado și altor șefi din managementul clubului sa-i evite și sa nu mai vina la antrenamente la Saftica decat atunci cand se vor baga banii in conturi. „Jerry” Gane a spus ca va ramane pana la finele lui 2020. ...

- Dinamo - Viitorul se joaca azi, de la 20:45, in capul de afiș al ”16”-imilor Cupei Romaniei. Ar putea fi ultima partida a lui Cosmin Contra pe banca tehnica a ”cainilor”. Dinamo și Viitorul se intalnesc din nou in luna noiembrie, de aceasta data in Cupa Romaniei. La inceputul lunii, cele doua formații…

- Cifrele spun ca antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra, trebuie sa pluseze obligatoriu in careul advers, dar arata și unde sta mai bine decat Viitorul. Antrenorul „cainilor” se afla intr-o situație-limita, dupa 4 eșecuri consecutive. ...

- Dinamo trece printr-o situație complicata din punct de vedere financiar și sportiv, iar motivele de bucurie sunt din ce in ce mai puține in „Ștefan cel Mare”. Unul dintre ele a venit in week-end. Echipa U19 a lui Dinamo s-a impus cu 4-0 in deplasarea de la Botoșani, iar numele unuia dintre marcatori…

- Nicolae Badea, fostul acționar al lui Dinamo, a vorbit despre situația stadionului din „Ștefan cel Mare”, care nu a putut fi modernizat pentru EURO 2020 precum stadioanele Ghencea, Arcul de Triumf și Giulești. ...