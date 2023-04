Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canal din Bistrița în stand-by! Constructorii nu vin la licitații Municipiul Bistrița mai are de așteptat pana va avea parte de rețele de apa și canalizare noi sau reabilitate. Aquabis a organizat deja doua licitații, la care nu s-a prezentat niciun constructor, deși valoarea contractului este uriașa: peste 100 de milioane de lei. Unul dintre cele mai importante contracte scoase la licitație de Aquabis nu pare sa se bucure de atenția constructorilor, deși valoarea sa trece de 100 de milioane de lei. Pentru 104 de milioane de lei, constructorul care va pune mana pe contract are la dispoziție 24 de luni sa finalizeze lucrarile. Aquabis a organizat deja doua licitații… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

