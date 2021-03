Exproprieri pe Moș Ion Roată pentru modernizarea străzii

Lucrarile la tronsonul II al strazii afecteaza 10 proprietați, dintre care doua parcele aparțin Ministerului Apararii Naționale și una municipiului, care sunt și cele mai mari din totalul terenului.

În etapa exproprierilor demarata la începutul lunii martie, sunt incluse ultimele trei imobile cu suprafețe de 31 metri patrați – pentru care primaria va plati despagubiri de 14.632 lei, 3 metri patrați – 1.416 lei, respectiv 1.078 metri patrați – 508.816 lei. În total, vor fi expropriate șapte imobile… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

