- Ca urmare a succesului premierei de gala, ce a avut loc la Sala Palatului in data de 16 octombrie și care a reunit intreaga familie Phoenix, turneul național al filmului „PHOENIX – Povestea” continua si in 2023. Dupa cele 8 proiecții speciale din luna decembrie, proiecțiile speciale continua in Brașov,…

- Peste 200 de liceeni din Romania au participat recent, timp de 6 zile, la proiectul Experiența Ideo Ideis. Dintre aceștia, 20 au fost selecționați in urmatoarele etape. Doi dintre cei care s-au remarcat sunt adolescente din Bistrița: Mara Coman și Valeria Motofelea. Doua adolescente din Bistrița care…

- Formațiile FCU Craiova și U Cluj se intalnesc astazi, de la ora 20.00, in Banie, intr-o partida din cadrul etapei a 24-a din Superliga. Este un meci in care doar victoria conteaza, un punct nefiind de folos combatantelor. FCU, echipa care a ramas fara suporteri la ordinul lui Adrian Mititelu, dupa evenimentele…

- SCM Craiova va disputa, duminica seara, de la ora 18.00, un nou meci important din cadrul Ligii Florilor. Formatia lui Bogdan Burcea va primi vizita codasei CSM Galati, intr-un meci din etapa a 15-a, iar cele trei puncte sunt obligatorii pentru a ramane cu sanse reale in obiectiv. De mentionat ca formatia…

- Meciul dintre Sepsi OSK și FCU Craiova a fost intrerupt, dupa doar 25 de minute, din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor olteni. Jurnaliștii de la Nemzetisport.hu au scris despre evenimentele de la Sfantu Gheorghe și noteaza ca ”ultrașii” olteni sunt printre ”cei mai siniștri din Romania”.…

- FCU Craiova o va intalni duminica, de la ora 16.00, la Sfantu Gheorghe, pe Sepsi, intr-o disputa contand pentru etapa 23 din Superliga. Cum scandalurile se tin lant la echipa patronata de familia Mititelu, Nicolo Napoli si elevii sai stiu ca numai rezultatele pozitive pot linisti apele, asa ca vor victoria…

