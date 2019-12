Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.800 de pompieri se lupta cu flacarile in zona a peste 100 de incendii de vegetatie care au continuat sa arda sambata in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA.…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie si citat de AFP potrivit Agerpres. Un corp a fost descoperit in apropierea orasului Kempsey, din statul New South Wales (sud-est) - una dintre…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai multe ore, au anuntat serviciile de interventie din New South Wales. Mai multe persoane au fost date disparute, iar alte 30 sunt ranite, majoritatea fiind pompieri. Vantul si…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, relateaza dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta, a declarat serviciul…

- Autoritațile australiene au anunțat vineri ca peste 90 de incendii puternice de vegetație afecteaza statul New South Wales, descriind fenomenul ca unul „fara precedent”, informeaza CNN.Dintre cele peste 90 de incendii, 17 sunt de o amploare deosebita, iar 1.000 de pompieri au fost trimiși…