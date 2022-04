Stiri pe aceeasi tema

- Primul tren nou va circula pe Magistrala 5 de metrou spre sfarsitul acestui an - inceputul anului viitor, iar pe parcursul lui 2023 vor fi livrate toate cele 13 trenuri contractate cu Alstom, a anuntat, joi, directorul general al Metrorex, Mariana Miclaus. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Agenția Spațiala Europeana a anunțat ca a suspendat misiunea ruso-europeana pe Marte din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. „Deplangem profund victimele umane și consecințele tragice ale agresiunii impotriva Ucrainei. Deși recunoaște impactul asupra explorarii științifice a spațiului, ESA este pe deplin…

- Un proiect lituanian prezinta o „formula” interesanta pentru oprirea razboilui din Ucraina. Respectiv, proiectul presupune ca diaspora rusa sa fie indemnata sa sune in țara de baștina, potrivit euronews.com. Scopul este ca rușii sa comunice mai mult intre ei, oriunde s-ar afla, intr-un efort de a opri…

- De ce nu vrea Roman Abramovici sa se publice cartea „Oamenii lui Putin”? Din mai multe motive…Anul trecut, miliardarul rus, acum fost proprietar al Clubului de fotbal Chelsea, a dat in judecata filiala australiana a editurii HarperCollins, cea „responsabila” cu cartea, dupa cum a anunța publicația Australian…

- Deși nu sunt aliați militari, China și Rusia au prezentat un front din ce in ce mai unit in fața a ceea ce ei considera ca o interferența occidentala in afacerile lor interne, respingand sancțiunile conduse de SUA și votand adesea ca bloc in ONU. Acest lucru a fost subliniat in declarația comuna din…

- Doua dintre importantele și emblematicele cladiri din centrul Bucureștiului, respectiv Garajul Ciclop și Cinema Scala, iși cauta noi proprietari. Garajul Ciclop este nefolosit de mai mulți ani fiind incadrat in clasa I de risc seismic, iar la Cinema Scala proiecțiile s-au oprit in urma cu șase ani.…

- Paisprezece tineri artisti au pictat, voluntar, mai multe statii de metrou din Bucuresti. Galeria este alcatuita deopotriva din lucrari permanente si lucrari temporare. Gandit si creat special pentru metroul bucurestean, „Orasul M” este un proiect dedicat artelor vizuale, nascut din dorinta de a valorifica…

- Sute si mii de obiecte de decor sau chiar de uz casnic au iesit de-a lungul anilor din mainile muncitorilor din uzinele reșițene. Sunt cunoscute drept “fusaraie” si sunt prezente in toate casele din zona. De curand pot fi admirate intr-o expozitie. Resita isi prezinta astfel in mod inedit și latura…