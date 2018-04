Stiri pe aceeasi tema

- #FIND_US, Asociatia Fotografilor de Concert, organizeaza, cu sprijinul Clubului Rockstadt din Brasov, o noua editie a expozitiei BEST OF #FIND_US 2017, care va avea loc in perioada 21 aprilie – 21 mai, eveniment destinat strangerii de fonduri pentru Flavia Lupu (37 de ani, tehnician dentar), una dintre…

- Circa 20 de persoane au aprins lumanari, miercuri seara, in fata Ambasadei Rusiei, in memoria victimelor incendiului din Kemerovo (Siberia). "Am trecut prin aceleasi etape, si eu mi-am pierdut copilul in Colectiv si inteleg prea bine prin ce trec parintii copiilor din Rusia si am venit…

- Asociatia "Colectiv GTG 3010" va aduce un omagiu victimelor incendiului din Siberia, miercuri seara, la Ambasada Rusiei din Bucuresti. "Focul nu tine cont de loc, de natie, de limba. Loveste nemilos si lasa in urma scrum. Devoreaza vieti si maltrateaza suflete. Suntem alaturi de victimele incendiului…

- Ce se mai aude de parkingurile Clujului: Hasdeu, Negoiu, Primaverii, Albac Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a vorbit in cadrul matinalului Realitatea FM Cluj despre stadiul in care se afla o serie de parkinguri din oras. Hasdeu "Pentru acest parking am semnat deja contractul de proiectare…

- Expozitia foto-documentara "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari" va putea fi vizitata pana pe 4 martie la Casa Sfatului din Brasov. "Incepem astfel calatoria acestui proiect dedicat Centenarului Marii Uniri, cu fotografii rare din…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- O vorba din antichitate spune ca atunci cand vorbesc armele, muzeele tac. Si totusi, in toiul razboaielor, militarii si-au gasit timp pentru a face arta. O demonstreaza miile de obiecte realizate de artistii din transee.

- "Barbosii" renoveaza un etaj al Clinicii Pediatrie III Cluj FOTO "Barbosii" au inceput lucrarile de renovare a etajului 2 al Clinicii Pediatrie III, sectie a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj-Napoca. Banii necesari au fost stransi in cadrul Targului caritabil de Craciun - Winter Charity…