Expoziţie dedicată copiilor şi bunicilor Astfel, vineri, de la ora 14, va avea loc vernisajul expozitiei „Jocul liniilor si al culorilor" - Copilaria din livada. Expozitia va putea fi vizitata pe toata durata lunii iunie la sediul central, de pe bd. Stefan cel Mare nr. 8. Manifestarea se inscriu in cadrul proiectului „Scriu in culori" - programul „Autori: copiii", desfasurat de catre Biblioteca Judeteana din Iasi. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

