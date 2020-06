Joi, 18 iunie ac, orele 18.00 in incinta Spitalului Municipal Onești, are loc vernisajul expoziției de pictura “BLUE QUARANTINE STORY” by Luminița Patrațeanu. Blue Quarantine Story are ca tema sacrificiul cadrelor medicale aflate in linia I a Pandemiei Sars Cov 19 2020, iar lucrarile expoziției sunt donate in integralitate Spitalului Municipal Onești. De precizat faptul […] Articolul Expoziție de pictura dedicata pandemiei, la Onești apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .