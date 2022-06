Expoziție de mozaicuri realizate de elevii Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov, la Bastionul Artiștilor O expoziție de mozaicuri realizate de elevii Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov va putea fi vizitata la Bastionul Artiștilor . Școala Populara de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov va invita, vineri 1 iulie 2022, ora 16:00 la Bastionul Artiștilor la vernisajul expoziției de mozaicuri; realizate de elevii promoției 2021-2022, de la grupa de Sculptura și Ceramica a unitații de invațamant; sub indrumarea profesorului coordonator, Alexandru Leonard Truțiu. Expoziția este realizata in colaborare cu Muzeul Județean de Istorie Brașov și Consiliul Județean Brașov.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

