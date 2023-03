Expozitie de fotografie a artistei Oana Daian la Casa de Cultura „Mihai Ursachi” O noua expozitie de fotografie are loc la Galeria „Labirint" de la Casa de Cultura „Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi. Este vorba despre expozitia „Driade - spirite protectoare ale copacilor, nimfe intelepte ale padurilor". Iesenii vor putea admira 25 de fotografii realizate de artista Oana Daian, in perioada 11-25 martie 2023. Vernisajul expozitiei are loc sambata, 11 martie, de la ora 12:00, si va fi realizat de lect. univ. dr. si critic de arta Maria Bilasevschi. Intrarea la expozitie este libera. Oana Daian a mai expus: Expozitie „The Ephemeral and the Evanescence Perception", Galeria Millepiani,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

