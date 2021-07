Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași gazduiește in cadrul Galeriei Labirint expoziția de arta vizuala „Alegorie” semnata de Ana-Maria Hanganu. Vernisajul va avea loc marți, 06.07.2021, incepand cu ora 18.00, eveniment la care va participa Conf. univ. dr. Cristian Neagoe (UNAGE Iași), profesorul coordonator al artistei. Curatorul expoziției este criticul de arta dr. Maria Bilașevschi. „ Ana Maria Hanganu concepe o poveste in imagini, reconturand personaje ce par a fi desprinse din basme, inlanțuite intr-o lume a frumosului și a bucuriei, in fiecare colț al panzei celebrandu-se viața.…