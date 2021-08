Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 18 iulie 2021, se implinesc 83 de ani de la trecerea ȋn eternitate a Reginei Maria a Romaniei, o personalitate istorica remarcabila a poporului roman. Cu ocazia acestei comemorari Primaria Municipiului Iași organizeaza expozitia „Regina Maria – sora medicala pentru soldații raniți pe front…

- Incepand de azi lucrarile de pictura ale profesorului turdean Alin Bilcu pot fi admirate la Galeria de arta a Bibliotecii Municipale ”Teodor Murașanu” Turda. Expoziția cu picturile sale dedicate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "REALITIES" - o expozitie care exploreaza realitati alternative prin intermediul holografiei argentice si al fotografiei, semnata Sabina Suru si Andrei Tudose, se va deschide, joi, la Diptych Art Space. "Prin explorarea vizual-narativa a dinamicilor dintre spatiul fictiv si spatiul factual, REALITIES…

- În perioada 25 30 iunie la Brila Mall vizitatorii vor putea s admire o expoziie special dedicat fluviului care strbate 10 ri i 4 capitale europene. Expoziia semnat de cunoscutul artist Mircea Bezergheanu reunete 20 de fotografii ilustrând cadre spectaculoase cu Dunrea.Vizitatorii vor ...

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Muzeul de Arta din Cluj Napoca, organizeaza la Palatul Culturii, in perioada 23 iunie – 18 iulie 2021, expoziția internaționala de grafica „Holocaust”. Dedicata comemorarii victimelor Holocaustului și, in special,…

- Primaria municipiul Chișinau organizeaza expoziția foto dedicata cadrelor medicale, cu genericul „Lucruri stranii se intampla”, in semn de recunoștința și apreciere pentru salvarea de vieți in pandemia de Covid-19.

- Astazi, in Scuarul Monumentului „Ștefan cel Mare și Sfant” a fost lansata expoziția de desene „Vaccinurile ne apropie”. Lucrarile pentru expoziție au fost adunate prin intermediul unui concurs de pictura și desen, parte a campaniei de informare din cadrul Saptamanii Europene a Imunizarii 2021, desfașurata…

- O expozitie dedicata lui Oscar Han (1891-1976) va fi deschisa, vineri, la Muzeul Colectiilor de Arta, cu ocazia implinirii a 130 de ani de la nasterea artistului, anunta Muzeul National de Arta al Romaniei. Expozitia prezinta opera sculpturala a unui "modelator desavarsit", "sculptor de…