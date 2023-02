Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei anunța deschidereaexpoziției „O legenda… Margareta Paslaru – 65 de ani de cariera”. Evenimentul va avea loc in prezența indragitei artiste,miercuri, 1 martie, incepand cu ora 13.00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Ce modalitate…

- Expoziția de pictura „Bucovina - sanctuar al credinței și al spiritualitații romanești", semnata de pictorul Dimitrie Roman, va avea vernisajul joi, 23 februarie 2023, la ora 14:30, in Foaierul Muzeului de Istorie. Expoziția este organizata de Muzeul Național al Bucovinei, cu prilejul ...

- Record de vizitatori la expozitia ”Dacia, Ultima frontiera a romanitatii”, deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Se estimeaza ca numarul celor care au venit sa o vada a ajuns la aproximativ 15 mii, in doar doua luni. In ianuarie, in jur de 1.

- Micro-expozitia "Maria Rosetti - simbol al Romaniei Moderne", care marcheaza celebrarea a 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane, este deschisa publicului, incepand de vineri, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un adevarat tezaur istorico-cultural ofera vizitatorilor expoziția-eveniment „Chișinaul - o istorie necunoscuta”. A fost conceputa și organizata de Muzeul Național de Istorie a Republici Moldova cu prilejul Zilei Naționale a Culturii. Majoritatea exponatelor, descoperite in urma unor sapaturi arheologice,…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita, marți, 17 ianuarie 2023, ora 13, la vernisajul expoziției de pictura Centurionul din Capernaum – Ferestre Epifanice, ocazie cu care vor fi prezentate publicului sucevean 29 de lucrari ale pictorului ardelean Cornel Vana. Expoziția se desfașoara in Foaierul Muzeului…

- Expozitia temporara "Tezaurul de la Svestari. Din aurul tracilor sud-dunareni", realizata cu ajutorul Muzeului de Arheologie din Sofia, va fi vernisata, joi, la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

